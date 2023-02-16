МЧС: в акватории Байкала произошло землетрясение интенсивностью 5,9 балла

Иркутск, , 06:53 — REGNUM На западной стороне Байкала, рядом с посёлком Большое Голоустное, 16 февраля зафиксировали землетрясение интенсивностью 5,9 балла. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Байкал Иван Шилов, ИА REGNUM

Читайте также: Возле самого населённого острова Филиппин произошло землетрясение

«В Иркутской области в 10:35 (05:35 мск) в акватории озера Байкал, в 18 км от Большого Голоустного, зарегистрировано сейсмособытие 5,9 баллов в эпицентре», — пояснили в ведомстве.

В самом Иркутске интенсивность толчков составила 3 балла. Жертв и разрушений нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

Эпицентр землетрясения находился в 70 км от Иркутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в прибрежной зоне Филиппин произошло землетрясение. Сейсмическая активность зафиксирована 15 февраля недалеко от острова Лусон, который является самым населённым в стране.