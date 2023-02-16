США, 16 февраля, 2023, 06:45 — ИА Регнум. В Университете Делавэра в США дважды проводились обыски с целью найти секретные документы, связанные с американским президентом Джо Байденом. Поиски осуществляет Федерального бюро расследований (ФБР), сообщил телеканал CNN.

Marc Nozell Джозеф Байден

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Обследование архивов вуза проводилось в течение нескольких недель. Осуществлять обыски помогали юристы из официальной резиденции президента США. Результатом рейдов стало изъятие документов, которые не были засекречены. Теперь материалы изучают правоохранители.

В Белом доме отказались прокомментировать эту информацию. Не готовы делать заявления на эту тему и в пресс-службе администрации президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в частном доме президента США Джо Байдена в штате Делавэр ранее находили секретные документы. Также ценные материалы были обнаружены в аналитическом центре имени Байдена в Вашингтоне.