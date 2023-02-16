Штурмовики Су-25 ракетами уничтожили военные объекты и технику ВСУ
Москва, 16 февраля 2023, 06:43 — REGNUM Минобороны РФ опубликовало видео с демонстрацией боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации.
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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевской армии.
После поражения противника экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.
Специалисты подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны РФ на своем брифинге 15 февраля рассказало о значительных успехах российской армии, участвующей в специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет об уничтожении восьми диверсионно-разведывательных групп вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.