Штурмовики Су-25 ракетами уничтожили военные объекты и технику ВСУ
Штурмовики Су-25 ракетами уничтожили военные объекты и технику ВСУ в зоне спецоперации
Москва, 16 февраля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео с демонстрацией боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Су-25
Читайте также: Минобороны РФ известило об уничтожении диверсионных групп и техники ВСУ
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевской армии.
После поражения противника экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.
Специалисты подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.