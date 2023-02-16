Москва, 16 февраля, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Минобороны РФ опубликовало видео с демонстрацией боевой работы штурмовиков Су-25. Экипажи нанесли ракетные авиаудары по военным объектам и технике подразделений ВСУ в зоне спецоперации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-25

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Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника киевской армии.

После поражения противника экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром.

Специалисты подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.