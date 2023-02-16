Москва, 16 февраля, 2023, 06:18 — ИА Регнум. К концу марта заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Евросоюзе может быть 50-55%, а это значит, что страны ЕС завершат отопительный сезон с наполовину полными емкостями. Об этом РИА Новости рассказал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

Utg.ua Газовые вентили

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«Наиболее вероятным сейчас выглядит запас в диапазоне 50-55% по сравнению с 26,3% в 2022 году», — сказал эксперт.

Белогорьев пояснил, что общий импорт газа Европой в январе упал, в том числе и российский экспорт по сравнению с декабрем, сократившись на 33,6%.

«При сохранении предложения газа на текущем уровне, а спроса хотя бы на 10% ниже средних многолетних значений 2017–2021 годов, странам ЕС без особых проблем удастся довести уровень запасов в ПХГ к отопительному сезону — 2023 до целевого уровня в 90%», — предположил Алексей Белогорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на 9,7% снизились объёмы сжиженного природного газа, приобретаемого Японией у российских компаний.