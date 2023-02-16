Командир экипажа танка ВС РФ рассказал о танковых атаках в Запорожье
Мелитополь, 16 февраля 2023, 06:12 — REGNUM Танк Т-72 ежедневно три-четыре раза предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ. Об этом рассказал командир экипажа боевой машины изданию РИА Новости.
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Атака на украинские позиции осуществляется каждый день по нескольку раз.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ стягивают дополнительные резервы на линию фронта в Запорожской области, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, за неделю количество украинских военнослужащих на этой территории возросло примерно на 5 тыс. человек.