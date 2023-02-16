Мелитополь, 16 февраля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Танк Т-72 ежедневно три-четыре раза предпринимает попытки прорвать оборону ВСУ. Об этом рассказал командир экипажа боевой машины изданию РИА Новости.

Василий Иванов ИА REGNUM Т-72 на огневой позиции

Читайте также: Рогов: ВСУ стягивают резервы на запорожское направление

«Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки», — отметил он.

Атака на украинские позиции осуществляется каждый день по нескольку раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ стягивают дополнительные резервы на линию фронта в Запорожской области, рассказал ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, за неделю количество украинских военнослужащих на этой территории возросло примерно на 5 тыс. человек.