Посольство РФ в США: подрыв «Северных потоков» является актом международного терроризма

Вашингтон, , 06:04 — REGNUM В посольстве России в США считают подрыв «Северных потоков» актом международного терроризма. Соединенным Штатам Америки вместо «пустых обвинений» в адрес России следовало бы попытаться доказать собственную непричастность к разрушение газопроводов, заявил пресс-секретарь посольства РФ в США Игорь Гиренко.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

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Гиренко прокомментировал заявление представителя госдепартамента Неда Прайса, который опроверг обвинения в причастности американских властей к организации этой диверсии. Пресс-секретарь посольства России назвал его слова инсинуацией.

«Российская сторона не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры. Особенно с учетом того, что ничего не известно об оставшихся, видимо, на морском дне нескольких неразорвавшихся зарядах», — подчеркнул Игорь Гиренко.

Он уверен, что этот акт международного терроризма требует всестороннего и независимого расследования. Гиренко отметил, что Штатам, претендующим на роль источника «истины в последней инстанции», следовало бы попытаться доказать собственную непричастность к произошедшему.

Как сообщало ИА REGNUM, Нед Прайс заявил, что высказывания о причастности США к подрывам «Северных потоков» являются «чистой дезинформацией», которую генерируют российские власти.

Ранее американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, рассказал, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток».