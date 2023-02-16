Politico: Блинкен заявил, что США активно не подталкивают Украину к взятию Крыма

Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с журналистами 15 февраля пытался донести мысль о том, что Белый дом не подталкивает активно Украину к взятию Крыма. Об этом сообщило Politico.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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В Вашингтоне считают, что нападение на Крым стало бы пересечением «красной линии», которую установила для себя Россия, а это опасно.

«Попытка со стороны Украины вновь занять Крым была бы красной линией для Владимира Путина, что могло бы привести к более масштабному ответу со стороны России», — считает Энтони Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в Крыму фиксируют массированную информационную атаку украинских ресурсов. Об этом 15 февраля написал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своём телеграм-канале.