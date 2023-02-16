Энергодар, Запорожская область, 16 февраля, 2023, 05:46 — ИА Регнум. Запасов воды в Каховском водохранилище хватает для поддержания работы системы охлаждения Запорожской АЭС на должном уровне. В этом заверил ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

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Он признал, что количество воды сильно снизилось и находится на минимальном уровне. Представитель «Росэнергоатома» назвал причиной возникновения такой ситуации повреждения дамбы в результате обстрелов ВСУ.

«На данный момент никакой критической опасности с точки зрения норм и требований ядерной безопасности снижение уровня воды в Каховском водохранилище не несёт», — подчеркнул Ренат Карчаа.

Он обратил внимание, что причиной проблемы стали искусственное перекрытие стоков водохранилища Каховской ГЭС и частые обстрелы со стороны ВСУ: «Эта ситуация целиком и полностью на их совести».

При этом Карчаа заверил, что РФ способна обеспечить ядерную безопасность даже при дальнейшем снижении уровня воды благодаря тому, что реакторы в основном охлаждаются при помощи специальных бассейнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Запорожской АЭС стала значительно спокойнее после появления там представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ранее заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.