Пекин, 16 февраля, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заверил, что власти готовы работать с международным сообществом над выработкой политического решения и прекращения конфликта на Украине.

Kremlin.ru Ван И

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«Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу», — сообщили в МИД КНР.

По словам Ван И, Китай придерживается объективной и справедливой позиции, всегда стремится к примирению и проведению мирных переговоров, придает «большое значение роли Франции как крупной независимой страны и готов работать с международным сообществом» для прекращения огня и войны.

Как сообщало ИА REGNUM, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член политбюро ЦК КПК Ван И в ходе посещения России обсудит международную ситуацию и дальнейшее развитие двусторонних отношений.