В Пентагоне призвали КНР продолжать коммуникации после случая с аэростатом
Вашингтон, 16 февраля 2023, 05:20 — REGNUM Не закрывать каналы коммуникации по военной линии призвали Китай в министерстве обороны США. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в эфире телеканала NBC.
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Он назвал опасной ситуацию, если взаимоотношения между военными ведомствами прекратятся. Остин подчеркнул, что намерен призывать китайскую сторону сохранять открытыми каналы коммуникации.
Как сообщало ИА REGNUM, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провёл в воздушном пространстве США порядка трёх суток. Метеозонд ликвидировали, несмотря на заверения Китая, что он попал в Штаты случайно, потому что отклонился от заданного курса.