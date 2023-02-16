Вашингтон, 16 февраля, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Не закрывать каналы коммуникации по военной линии призвали Китай в министерстве обороны США. С таким заявлением выступил глава Пентагона Ллойд Остин в эфире телеканала NBC.

Сергей Корсун ИА REGNUM Аэростат КНР

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Он назвал опасной ситуацию, если взаимоотношения между военными ведомствами прекратятся. Остин подчеркнул, что намерен призывать китайскую сторону сохранять открытыми каналы коммуникации.

«Я считаю, что это будет правильным», — сказал глава Пентагона, отметив, что обычно в случае возникновения инцидентов КНР, как правило, «закрывает каналы коммуникации».

Как сообщало ИА REGNUM, китайский аэростат был сбит 4 февраля после того, как провёл в воздушном пространстве США порядка трёх суток. Метеозонд ликвидировали, несмотря на заверения Китая, что он попал в Штаты случайно, потому что отклонился от заданного курса.