«Известия»: туристический кешбэк в 2023 году не предусмотрен
«Известия»: туристический кешбэк за поездки по России в 2023 году не предусмотрен
Москва, 16 февраля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в 2023 году не будут возвращать в привычном виде. Об этом сообщают «Известия».
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По информации газеты, программой кешбэка смогут воспользоваться не все россияне. Объясняется такое решение дефицитом федерального бюджета.
«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено, в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — пояснили в Минэкономразвития.
Отмечается, что кешбэк был временной антикризисной мерой.
Как сообщало ИА REGNUM, кешбэк стал довольно эффективным инструментом для стимулирования внутреннего туризма — это стало очевидным для всех участников туристского рынка.