Москва, 16 февраля, 2023, 05:05 — ИА Регнум. Туристический кешбэк за поездки по России, а также детский кешбэк в 2023 году не будут возвращать в привычном виде. Об этом сообщают «Известия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

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По информации газеты, программой кешбэка смогут воспользоваться не все россияне. Объясняется такое решение дефицитом федерального бюджета.

«На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено, в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост», — пояснили в Минэкономразвития.

Отмечается, что кешбэк был временной антикризисной мерой.

Как сообщало ИА REGNUM, кешбэк стал довольно эффективным инструментом для стимулирования внутреннего туризма — это стало очевидным для всех участников туристского рынка.