Путин: все планы по развитию здравоохранения в России будут реализованы
Москва, 16 февраля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. У России есть все возможности для того, чтобы развивать систему здравоохранения страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после запуска новых медицинских объектов в Белгородской, Липецкой, Саратовской областях, Красноярском крае и Кабардино-Балкарии.
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Глава государства принял участие в открытии учреждений здравоохранения и заверил, что эту сферу будут развивать по всем направлениям, в том числе в первичном звене.
Он подчеркнул, что результаты в этой сфере будут зависеть не от наличия источников, а от совместной работы.
Как сообщало ИА REGNUM, в российских медучреждениях остаётся нерешённой проблема с очередями, отметил Владимир Путин 15 февраля, принимая участие в открытии новых объектов здравоохранения в режиме видеосвязи.