Москва, 16 февраля, 2023, 04:47 — ИА Регнум. Подорожание сахара и апельсинов на мировом рынке в 2023 году практически неизбежно из-за снижения производства и роста спроса, в том числе в непищевом сегменте. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Апельсины

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Эксперт пояснила, что сахар дорожает из-за цен на бензин в Бразилии. Даже хороший урожай в Таиланде не повлияет в целом. Плохая погода в Индии также сыграла роль в насыщении сахаром рынка — поставки из этой страны сократятся. При этом спрос на сахар в Китае растёт.

Апельсины в 2022 году подорожали почти в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом. Это связано с плохими погодными условиями в Бразилии и США. Кроме того, урожай во Флориде уже несколько лет страдает из-за болезни деревьев.

Прогнозы на урожай апельсинов крайне пессимистичны, а следовательно, по заключению Марии Долговой, мировые цены будут расти.

Как сообщало ИА REGNUM, в России по итогам 2022 года значительнее всего подорожали йод, спички, мыло и женские средства гигиены.