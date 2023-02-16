Вашингтон, 16 февраля, 2023, 04:37 — ИА Регнум. В конфликт между Киевом и Москвой могут быть втянуты Соединённые Штаты Америки, предположила офицер военной разведки США в отставке Ребекка Коффлер. В эфире телеканала Fox News она заявила об угрозе бесконтрольного обострения ситуации на Украине.

Johnny Silvercloud Fox News

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Коффлер призвала задуматься о конечной цели конфликта и подчеркнула, что ситуация «превращается в очередной Афганистан» и обнажает неспособность администрации президента США Джо Байдена и министерства обороны страны задумываться о перспективах и строить планы заблаговременно.

«У нас нет ни стратегии для достижения победы, ни стратегии выхода из конфликта, и пора уже отнестись всерьез к тому, что происходит. Если этот конфликт не прекратится в ближайшее время, он разорвет Европу на куски», — уверена экс-офицер Пентагона.

Она считает нелогичной отправку Киеву вооружений на миллиарды долларов без указания конкретных целей этих поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Великобритании, депутат палаты общин Бен Уоллес высказал мнение, что киевская армия должна экономнее использовать боеприпасы. Пока расход вооружений превышает объёмы производства на предприятиях военной промышленности стран НАТО.