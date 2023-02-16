В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Киев, , 04:18 — REGNUM В Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также на занятой ВСУ территории ДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает украинское министерство цифровой трансформации.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

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Регионы, где работают сирены, отмечены на онлайн-карте. В запорожских и одесских пабликах сообщают о взрывах. Информация о воздушной тревоге появилась около 3:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 16 февраля в восточных областях Украины ранее уже звучала воздушная тревога. Взрывы были слышны в подконтрольных Киеву Краматорске и Полтавском районе.