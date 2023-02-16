В России разработали лазерный комплекс разведки, способный засечь человека за 18 км

Москва, , 04:04 — REGNUM Новейший комплекс разведки, обнаруживающий с помощью лазерного луча и идентифицирующий человека на расстоянии 18 км, разработали российские специалисты. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

В зоне проведения СВО Министерство обороны России

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Поясняется, что направленный лазер отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 км.

Лазерный аппарат разведки разработан на основе комплекса разведки и целеуказания «Ирония». В новом повышены характеристики и расширен функционал.

«Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 км», — добавили разработчики.

Как сообщало ИА REGNUM, максимально эффективным оказалось использование в спецоперации малых дронов-разведчиков, которые производит ООО «РБС-Гарпия».