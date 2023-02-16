Токио, 16 февраля, 2023, 03:56 — ИА Регнум. В январе на 9,7% снизились объёмы сжиженного природного газа, приобретаемого Японией у российских компаний. Данные о поставках опубликовало японское министерство финансов.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

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Импорт угля в Японию из РФ сократился на 56,9%. В стоимостном выражении снижение поставок выражено меньше из-за роста цен, этот показатель составил 6,1%.

На закупки СПГ у РФ в Японии потратили больше, чем в предыдущий период, из-за роста цен на топливо. Расходы возросли на 23,8%, несмотря на падение объёма поставок.

Импорт российской нефти в Японию по итогам 2022 года сократился на 56,4% из-за введения потолка цен. Поставки этого вида топлива неоднократно прекращались, но в январе были возобновлены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что Япония не получала нефть из России с мая 2022 года, но затем поставки начались снова после длительного перерыва.