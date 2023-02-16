Техас, США, 16 февраля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Прокуратура Техаса будет судиться с администрацией президента США Джо Байдена за незаконное, по их мнению, подписание закона о бюджете страны на 2023 год в почти 1,7 трлн долларов в условиях отсутствия кворума в палате представителей.

(сс) The White House Президент США Джо Байден на американском военном кладбище в Арлингтоне

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В заявлении на сайте надзорного ведомства говорится, что генпрокурор Кен Пакстон подает в суд на Байдена и его администрацию в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах.

По мнению Пакстона, принятие бюджета в таком виде стало «вопиющим нарушением Конституции США».

Согласно Конституции страны, принятие законопроектов требует личного присутствия как минимум половины членов палаты представителей. В тот момент присутствовали менее половины членов палаты, а более половины голосовали в удаленном формате.

«Конституция США не допускает, чтобы удаленное голосование служило основанием для наличия кворума», — добавил генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, американская администрация собирается запросить у Конгресса США рекордный оборонный бюджет на следующий финансовый год с целью восполнения запасов вооружений.