Эксперт положительно оценил эффективность и живучесть дронов-разведчиков для СВО

Москва, , 03:42 — REGNUM Максимально эффективным оказалось использование в спецоперации малых дронов-разведчиков, которые производит ООО «РБС-Гарпия». Об этом заявил директор по маркетингу и развитию компании Игорь Алексеев.

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Оборудование начали применять в мае 2022 года для решения задач отрядов специального назначения. По словам Алексеева, дрон показал максимальную эффективность благодаря «живучести» на уровне 90%, длительности полёта в 40 минут и способности развивать скорость в 120 км/ч.

«Это не просто дрон с пультом, речь идет о комплексном подходе к ведению разведки с воздуха в суровых погодных условиях при действии РЭБа (средств радиоэлектронной борьбы), днем и ночью, в радиусе до 10 км», — отметил представитель ООО «РБС-Гарпия».

Вместе с БПЛА поставляется комплект оборудования, необходимый для его обслуживания и ремонта. Дроны применяют не только для разведки, но и в целях наведения артиллерии, доставки груза и ликвидации движущейся силы противника, отметил Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись боевой работы подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа по защите воздушного пространства над приграничными населёнными пунктами от беспилотников ВСУ. Станция радиопомех может защитить воздушное пространство в радиусе 150 километров.