Москва, , 03:27 — REGNUM Спортивное сообщество и общественность выражают соболезнования хоккеисту Александру Овечкину и его семье в связи со смертью отца Михаила Викторовича. Слова соболезнования и поддержку высказал и друг Овечкина, баскетболист «Зенита» Виталий Фридзон.

Александр Овечкин Nhl.com

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«Светлая память, Михаил Викторович… Очень будет Вас не хватать. Царствие небесное и вечный покой», — написал спортсмен в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, у Михаила Овечкина был рак толстой кишки, умер он в реанимации.