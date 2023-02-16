В США обеспокоены сближением России и Китая в контексте спецоперации
Вашингтон, 16 февраля 2023, 03:23 — REGNUM Отношения США и КНР в корне изменились бы, если бы китайские власти начали финансово помогать России проводить спецоперацию. Об этом предупредила во время брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
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Она констатировала, что РФ и КНР «объявили о не имеющем границ партнёрстве», и назвала это сближение стратегическим и продолжающимся. Донфрид также отметила, что США сосредоточены на этих взаимоотношениях в контексте спецоперации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее и так непростые отношения США и КНР обострила ситуация с китайским аэростатом, попавшим в воздушное пространство Штатов. Шар был сбит несмотря на уверения Китая, что метеозонд не представляет опасности.