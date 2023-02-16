Рим, 16 февраля, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск получил почетный титул «Хранителя леопарда» и стал «крестным», дав уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих в лесах Приморья. Дикую краснокнижную кошку понтифик назвал символичным литературным именем — Мартин Фьерро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в национальном парке «Земля леопарда».

Национальный парк «Земля леопарда» Амурский тигр

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Папа Римский, узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, присоединился к программе «Хранители леопарда».

«Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из защитников леопарда. Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Прошу передать привет «моему другу». Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой «национальной поэмы» автора Хосе Эрнандеса»,— написал в письме понтифик.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Приморского края обнаружены в ходе авиаучёта ранее не встречавшиеся самцы леопарда и амурского тигра.