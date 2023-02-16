«Известия»: в России нашлись покупатели заводов IKEA

Москва, , 03:00 — REGNUM Три фабрики, ранее производившие в России мебель IKEA, будут проданы. Мощности продолжат использовать для производства продукции и её реализации на территории РФ, рассказал «Известиям» заместитель руководителя Минпромторга Виктор Евтухов.

IKEA Håkan Dahlström

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Заводы намерены приобрести компании «Слотекс» и «Лузалес». Новые собственники смогут рассчитывать на государственную поддержку, отметил Евтухов.

«Для нас важно, чтобы производства работали и развивались, были сохранены рабочие места», — подчеркнул он.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что цена сделки будет договорной, а не рыночной из-за вынужденного ухода IKEA с рынка. Эксперт отметил, что многие компании в аналогичных условиях ранее «закрывали сделки с символической платой».

Как сообщало ИА REGNUM, выставленные на продажу фабрики находятся в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Покупателей заводов искали в течение года.