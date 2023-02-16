Times Radio: министр обороны Британии Уоллес дал совет ВСУ экономно использовать боеприпасы

Лондон, , 02:44 — REGNUM Министр обороны Великобритании, депутат палаты общин Бен Уоллес считает, что киевская армия должна экономнее использовать боеприпасы. В пример он привёл действия армий стран НАТО.

Бен Уоллес U.S. Secretary of Defense

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Уоллес рассказал, что русский способ ведения боя отличается от западного применением очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами.

«Мы, на Западе и в НАТО, никогда не ведем бой таким образом. Украина использует огромное количество боеприпасов, чтобы защитить себя. Частично из-за этого мы обучаем их ведению боя по западному образцу», — сказал депутат в интервью Times Radio, призвав экономить.

Отмечается, что киевские военные выдают в сутки около 6 тыс. артиллерийских выстрелов. Это превышает возможности западных поставщиков вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО нет боеприпасов для киевской армии.