Замминистра торговли Кубы Фрага рассказала о безвозмездных поставках зерна из России

Гавана, , 02:41 — REGNUM Заместитель министра внешней торговли Кубы Ана Терсита Гонсалес Фрага поблагодарила правительство России за поставки пшеницы. Зерно поступило в страну бесплатно, отметила она.

Россия и Куба

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Пшеница была доставлена на Кубу в качестве гуманитарной помощи от России. Поступление зерна Ана Терсита Гонсалес Фрага назвала важной поддержкой производства продуктов для населения страны.

«От имени кубинского правительства и народа мы выражаем глубокую благодарность за безвозмездную поставку 25 тысяч тонн пшеницы правительством России», — сказала она.

Передача зерна осуществлялась на церемонии с участием посла России Андрея Гуськова.

Как сообщало ИА REGNUM, из данных Росстата следует, что общий урожай зерна в России по итогам 2022 года составил 153,83 млн тонн в чистом весе, из них — 104,44 млн тонн пшеницы.