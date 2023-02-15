Вашингтон, 16 февраля, 2023, 02:25 — ИА Регнум. Американские компании теперь смогут размещать рекламу марихуаны в социальной сети Twitter. Соответствующее разрешение предоставлено администрацией мессенджера, которым владеет миллиардер Илон Маск, сообщило Politico.

Rutwitter.com Twitter

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Нововведения опубликованы на официальном сайте Twitter. Рекламировать каннабис можно с учётом ограничений и с «ориентацией на Канаду и США». Реклама не должна нарушать территориальных сфер, где у компаний есть разрешение на продвижение товаров и услуг. Кроме того, предложения не будут показываться несовершеннолетним.

Новые правила прописаны в разделе компании для бизнеса и сотрудничества. Кампания по размещению такой рекламы будет длиться не менее месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Twitter может попасть под ужесточение правил модерации контента со стороны Евросоюза в рамках закона о цифровых услугах. Еврокомиссия может настоять на изменении алгоритмов социальной сети.