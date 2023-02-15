Алабама, США, 16 февраля, 2023, 02:21 — ИА Регнум. В Алабаме, США, в окрестностях города Хантсвилл, потерпел крушение военный вертолёт, передает телеканал BNO News.

Tricia123 Вертолет

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Авиапроисшествие случилось днём 15 февраля. Винтокрылая машина рухнула на шоссе, автомобили не пострадали. Вертолёт загорелся, службы спасения оперативно прибыли на место катастрофы.

Сообщается, что никто из экипажа не выжил, сколько было на борту человек, пока не ясно.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Украины 18 января опубликовало список погибших при падении вертолета в Броварах сотрудников ведомства.