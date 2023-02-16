«Известия»: для мобильных операторов новых регионов России подготовили меры поддержки

Донецк, , 02:13 — REGNUM Для сотовых операторов Донецкой и Луганской Народных Республики, Запорожской и Херсонской областей сформирован перечень мер поддержки. Цель помощи — развивать сети в новых регионах и способствовать строительству станций сотовой связи, сообщили «Известия».

Сотовая антенна

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В первую очередь, в результате реализации мер станет проще ввод сетей в эксплуатацию, будут сокращены сроки согласования экспертиз электромагнитной совместимости оборудования и выдачи разрешений на радиочастоты. Ранее для этих процессов требовалось около полугода.

«На процедуру экспертизы ЭМС приходится и большая часть административных расходов, утверждает он. Хотя эти затраты относительно невелики по сравнению со стоимостью сетевого оборудования и расходами на его развертывание», — рассказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, приходу новых операторов сотовой связи в Донецкой Народной Республике будут рады, ранее заявлял премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Сейчас в новых регионах России работают компании «Феникс», «Лугаком» «МирТелеком» и «+7Телеком».