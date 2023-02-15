Донецк, 16 февраля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Для сотовых операторов Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей сформирован перечень мер поддержки. Цель помощи — развивать сети в новых регионах и способствовать строительству станций сотовой связи, сообщили «Известия».

Сотовая антенна

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В первую очередь в результате реализации мер станет проще ввод сетей в эксплуатацию, будут сокращены сроки согласования экспертиз электромагнитной совместимости оборудования и выдачи разрешений на радиочастоты. Ранее для этих процессов требовалось около полугода.

«На процедуру экспертизы ЭМС приходится и большая часть административных расходов. Хотя эти затраты относительно невелики по сравнению со стоимостью сетевого оборудования и расходами на его развертывание», — рассказал собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, приходу новых операторов сотовой связи в Донецкой Народной Республике будут рады, ранее заявлял премьер-министр ДНР Виталий Хоценко.

Сейчас в новых регионах России работают компании «Феникс», «Лугаком» «МирТелеком» и «+7Телеком».