Вложения России в ценные бумаги США сократились в декабре 2022 года более чем в три раза

Вашингтон, , 02:16 — REGNUM У России в декабре 2022 года было государственных ценных бумаг США на сумму 629 млн долларов, что более чем в три раза меньше по сравнению с цифрами ноября. Об этом сообщает американский минфин.

Ценные бумаги geralt

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Финансисты отметили, что ещё в ноябре у России было активов на 2,092 млрд долларов. В декабре же долгосрочные облигации США в российском портфеле составили 104 млн, краткосрочные — 525 млн долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая война против России не разрушила российскую экономику, как того хотели в Штатах. Пока не понятно, в чём именно вообще нанесён ущерб России в сфере финансов и в военном отношении.