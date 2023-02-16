Дортмундская «Боруссия» победила «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмунд, Германия, , 01:56 — REGNUM Немецкой дортмундской «Боруссии» удалось победить лондонский «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу.

Анри Руссо. Футболисты 1908 г

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Команды встретились 15 февраля в Дортмунде. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол забил на 63-й минуте Карим Адейеми.

Ответный матч пройдет в Лондоне 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своём поле проиграл «Баварии» со счётом 0:1.