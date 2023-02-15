Москва, 16 февраля, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Методы лечения российского фигуриста, олимпийского чемпиона Романа Костомарова были направлены на то, чтобы сохранить ему жизнь. Сейчас в состоянии пациента наблюдается положительная динамика, рассказал ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Министерства здравоохранения России Сергей Царенко.

Марина Каширская ИА REGNUM Оксана Домнина и Роман Костомаров

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Он объяснил, что, если бы врачи не стали использовать некоторые методы лечения, это бы могло привести к смерти Романа Костомарова. Поэтому сначала его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а затем проводили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). Эти способы поддержания необходимого уровня кислорода в крови фигуриста привели к тому, что ткани его конечностей частично начали отмирать, поэтому потребовались ампутации. Из-за ЭКМО в организме спортсмена произошли микроциркуляторные нарушения, и это привело к некрозу.

«К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Тактика лечения оптимальная, но она, как и любая другая, имеет свою цену. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», — сказал Царенко.

Он подчеркнул, что используемая тактика лечения Костомарова «является единственно возможной» и к спасению жизни пациента были привлечены специалисты, компетенция которых не вызывает сомнений, так как они длительное время работали со сложными ковидными больными.

«Было несколько консилиумов, я принимал участие в шести, ежедневно, ситуация была критическая», — также отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за гангрены, начавшейся после коронавирусной инфекции, Роман Костомаров лишился стоп и кистей обеих рук. Соответствующую операцию ему сделали из-за некроза.