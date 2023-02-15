Киев, 16 февраля, 2023, 01:47 — ИА Регнум. Ночью 16 февраля в восточных областях Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Министерство культуры и информационной политики Украины Киев. Украина

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Тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Местные СМИ сообщают, что в подконтрольном Киеву Краматорске и в Полтавском районе были слышны взрывы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля воздушная тревога была объявлена в Киеве и четырех областях Украины.