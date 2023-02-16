Берлин, , 01:39 — REGNUM Своим заявлением о поставке на Украину меньшего количества танков, чем планировалось, Германия фактически признала провал западных союзников в вопросе поддержки ВСУ. К таким выводам пришел обозреватель Bloomberg Арне Делфс.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Он отметил, что Украина получила четкий сигнал от Запада о том, что союзники не смогут помочь Киеву справиться с предсказываемой активизацией боевых действий в ходе спецоперации.

Также Делфс подчеркнул, что танки Leopard 2 A4, которые Украине поставит Польша в количестве 30 единиц, нуждаются в ремонте.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине будет сначала поставлена «лишь половина батальона» танков Leopard 2 A6, заявил 15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус.