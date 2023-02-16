Вучич не принял от оппозиции ложные оправдания патриотизмом
Белград, 16 февраля 2023, 01:35 — REGNUM Оправдания и призывы к патриотизму радикально настроенной оппозиции назвал ложью президент Сербии Александр Вучич. Он заявил о безуспешности попыток победить страну методами, которые используют движения право-патриотического толка.
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Вучич назвал позицию радикалов, накануне проводивших митинг в Белграде, «антисербской» и отметил, что оппозиционеры «всё делают против своего народа». Он считает обречёнными на неудачу попытки «разрушить Сербию ложью».
Акцию протеста оппозиции он намерен обсудить на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
Как сообщало ИА REGNUM, сербские оппозиционные партии 28 января провели перед резиденцией президента Сербии акцию против плана по урегулированию ситуации в Косово.