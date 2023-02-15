Вашингтон, 16 февраля, 2023, 01:25 — ИА Регнум. Спецслужбы США обратились в суд Аргентины с запросом информации по делу о массовом въезде в страну беременных россиянок. Власти озаботились угрозой «родильного туризма», его мотивами, пишет La Nacion.

(сс) Phillip Capper Буэнос-Айрес, Аргентина

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Отмечается, что наличие аргентинского паспорта даёт возможность получения визы в США до 10 лет. Причем рождение в Аргентине позволяет получить паспорт не только новорожденному, но и его родителям. Основные подозрения у американских властей вызывают российские мужчины, «которые называют себя отцами».

Паспорт Аргентины занимает 20-е место в мире в «рейтинге паспортов» для свободного перемещения. Паспорт россиянина — на 49-й строчке. Так, аргентинский паспорт позволяет посетить без оформления визы 170 стран, а российский — 118.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подписчикам своего телеграм-канала оценить, правильно ли поступают россиянки, выезжающие на роды в другие страны ради получения гражданства для их детей.