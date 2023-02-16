Госдеп США опроверг обвинения журналиста Херша в организации взрывов на «Северных потоках»

Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Расследование причин взрывов на газопроводах «Северный поток» нужно оставить странам, в чьей юрисдикции находится ЧП. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, опровергая обвинения в причастности американских властей к организации этой диверсии. Такое заявление чиновник сделал во время брифинга.

Нед Прайс U. S. Department of State

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«Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло с «Северным потоком». Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется», — отметил Прайс.

Аргументом против причастности Соединённых Штатов к этому инциденту он назвал то, что взрывы произошли не на американской территории. Поэтому высказываться о произошедшем должны в странах, где случились взрывы, считает представитель Госдепартамента. Комментировать намерение РФ обсудить подрыв трубопроводов в Совете Безопасности ООН Прайс отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, проводивший независимое расследование причин взрыва на магистралях, рассказал, что Центральное разведывательное управление США доставило в Норвегию специальное оборудование, с помощью которого норвежские водолазы смогли заложить взрывчатку под газопроводы «Северный поток». Для закладывания взрывчатки было выбрано самое мелкое место в Балтийском море.