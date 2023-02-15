Вашингтон, 16 февраля, 2023, 01:09 — ИА Регнум. Экс-советник минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что у НАТО нет боеприпасов для киевской армии. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

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По мнению Макгрегора, призыв министра обороны США Ллойда Остина нарастить поставки вооружений Украине — бессмысленный.

«У нас просто нет боеприпасов для отправки. Мы достигли предела, наши собственные запасы быстро подходят к концу», — сказал полковник, добавив, что в западных странах похожая ситуация.

«НАТО вряд ли сможет предоставить ВСУ ещё больше техники», — заключил Макгрегор.

15 февраля Остин заявил, что Запад должен обеспечить Украину, чтобы ВСУ весной пошли в контрнаступление.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дуглас Макгрегор раскрыл планы Вашингтона в отношении России — они нацелены ослабить Москву для дальнейшего уничтожения страны.