Европарламент призвал поддержать Украину истребителями и создать для России трибунал

Брюссель, , 00:57 — REGNUM Депутаты Европарламента намерены принять резолюцию к годовщине со дня начала спецоперации на Украине. Предполагается, что документ будет одобрен 16 февраля во Франции, его основными пунктами станут оказание поддержки Киеву и призывы наказать Москву, следует из текста документа.

Европарламент Иван Шилов © ИА REGNUM

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В том числе в резолюции заявлено о необходимости увеличивать поставки Киеву вооружений, включая «истребители, вертолеты и необходимые ракетные системы». Евродепутаты также считают необходимым уделить больше внимания лечению раненых военнослужащих ВСУ и поддержанию в украинцах настроя на победу и веры в будущее. Достижением этих целей аргументирована необходимость поставок Киеву «всех видов вооружения без исключения». В странах Евросоюза беженцам из Украины обещано предоставлять убежище и защиту.

Для России в резолюции предписано введение новых санкций и создание специального трибунала по Украине.

«Исход и позиция международного сообщества будут играть решающую роль в будущих действиях других авторитарных режимов, внимательно сейчас наблюдающих за ходом конфликта», — также говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, попытки Европарламента и Евросоюза создать некий трибунал против России в обход Совета Безопасности ООН обречены на провал, ранее заявляли в Постоянном представительстве РФ при ЕС.