Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Американская актриса и секс-символ 1970-х годов Ракель Уэлч ушла из жизни. Ей было 82 года. Об этом СМИ сообщили её родственники 15 февраля.

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Ракель Уэлч, прошедшая путь актрисы и международного секс-символа, скончалась после непродолжительной болезни.

Актриса стала знаменитой после выхода фильмов «Миллион лет до нашей эры», «Три мушкетера», «Ослепленный желаниями» и других.

Ракель Уэлч признали одной из «100 самых сексуальных звезд в истории кино» в 1995 году.

У неё есть двое детей от первого брака.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Вадима Абдрашитова, который ушёл из жизни в возрасте 78 лет.