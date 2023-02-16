«Коммерсант»: министры обороны стран НАТО обсудили поддержку Украине, но и о себе не забыли

Вашингтон, , 00:31 — REGNUM Министры обороны стран НАТО второй день обсуждают проблемы конфликта на Украине, а также особое внимание уделяют собственным, связанным с поставками вооружения киевской армии. Об этом сообщает «Коммерсант».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Bloomberg: в НАТО могут договориться о нижнем пределе расходов на оборону

Участники сошлись во мнении, что военная помощь Киеву если и будет продолжаться, то их странам следует уже задуматься об укреплении собственной обороноспособности, которая истощилась за время спецоперации.

«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Обсуждали и проблемы, связанные с внутренней работой Североатлантического альянса.

Столтенберг резюмировал, что по итогам встречи министров были «достигнуты значимые успехи в работе и общие решения», но не все проблемы удалось решить.

Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП.

Многие страны НАТО, в частности Люксембург, Канада, Италия, не выполняют обязательств по увеличению расходов на оборону.