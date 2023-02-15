Министры обороны НАТО обсудили поддержку Украины, но и о себе не забыли
«Коммерсант»: министры обороны стран НАТО обсудили поддержку Украине, но и о себе не забыли
Вашингтон, 16 февраля, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Министры обороны стран НАТО второй день обсуждают проблемы конфликта на Украине, а также особое внимание уделяют собственным, связанным с поставками вооружения киевской армии. Об этом сообщает «Коммерсант».
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Участники сошлись во мнении, что военная помощь Киеву если и будет продолжаться, то их странам следует уже задуматься об укреплении собственной обороноспособности, которая истощилась за время спецоперации.
«Нынешние темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши темпы производства», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обсуждали и проблемы, связанные с внутренней работой Североатлантического альянса.
Столтенберг резюмировал, что по итогам встречи министров были «достигнуты значимые успехи в работе и общие решения», но не все проблемы удалось решить.
Как сообщало ИА REGNUM, страны НАТО могут договориться о введении минимального уровня расходов на оборону в размере 2% от ВВП.
Многие страны НАТО, в частности Люксембург, Канада, Италия, не выполняют обязательств по увеличению расходов на оборону.