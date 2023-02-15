Вашингтон, 16 февраля, 2023, 00:28 — ИА Регнум. С должности президента Всемирного банка увольняется Дэвид Малпасс. О его намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий сообщило Bloomberg.

Vsemirnyjbank.org Дэвид Малпасс

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Малпасс оставит должность в течение нескольких месяцев, в срок до 30 июня. Об отставке он объявил сам. Полномочия главы Всемирного банка истекают только в 2024 году. Причиной оставления должности досрочно Малпасс назвал намерение «заняться новыми задачами». Своё решение он принял, «добившись значительного прогресса и хорошенько подумав».

«Хочу поблагодарить наших сотрудников и совет директоров за привилегию работать с ними каждый день, чтобы повысить эффективность нашей деятельности в самые трудные времена», — также сказал Малпасс, объявляя о своём скором увольнении.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года глава Всемирного банка несколько раз уклонился от ответа на вопрос, считает ли он, что глобальное потепление вызвано антропогенным воздействием. Тогда активисты призвали снять Малпасса с поста за неадекватный, по их мнению, подход к климатическому кризису.