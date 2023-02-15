Российский «Корнет» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ под Авдеевкой в ДНР
Российский «Корнет» и миномёты уничтожили наблюдательный пункт и блокпост ВСУ под Авдеевкой в ДНР
Авдеевка, ДНР, 16 февраля, 2023, 00:09 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике на Авдеевском направлении 15 февраля ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт и блокпост ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»
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Наблюдательный пункт киевской армии вычислили российские разведчики. Точным ударом расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» он был ликвидирован.
Также ударом расчета российских 120-мм минометов с применением зажигательных боеприпасов был сожжен украинский блокпост.
Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России уничтожили за сутки на донецком направлении более 60 военных ВСУ.