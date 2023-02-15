Белгород, 15 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны в Белгородской области сбила ракету, отправленную ВСУ. Снаряд ликвидирован в Ивнянском районе, написал в своём телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Вячеслав Гладков

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«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил он.

В место падения частей снаряда направлены сотрудники оперативных служб. Они выясняют последствия ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Гладков сообщил об обстреле посёлка Красное под Шебекино. Тогда было повреждено здание школы, никто не пострадал.