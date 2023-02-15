Мелитополь, 15 февраля, 2023, 23:45 — ИА Регнум. ВСУ стягивают дополнительные резервы на линию фронта в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Читайте также: Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область

Отмечается, что число боевиков киевской армии на запорожском направлении за неделю увеличилось на 5 тыс. До этого разведка говорила о численности группировки до 20 тыс.

«Это много. Причин тому несколько. Это может быть подготовка к весеннему наступлению или, наоборот, опасение, что в наступление пойдет российская армия», — сказал Рогов.

При этом председатель движения заверил, что, несмотря на увеличение численности ВСУ, запорожская линия боевого соприкосновения остается стабильной, статичной.

Рогов пояснил, что на линии боевого соприкосновения продолжаются взаимные обстрелы, продвижения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Рогова, ВСУ активизировались на запорожском направлении — диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем.