Париж, 15 февраля, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Депутаты Франции не согласны с планами провести в стране пенсионную реформу, поэтому в парламенте будет ставится вопрос о доверии правительству. О вынесении на голосование соответствующей резолюции заявила возглавляющая фракцию партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Читайте также: Во Франции более миллиона человек проголосовали против пенсионной реформы

«Наша фракция ставит вопрос о доверии правительству, чтобы все депутаты, выступающие против пенсионной реформы, могли выразить свое несогласие с этим текстом», — отметила она.

Причиной решения вынести этот вопрос для отдельного рассмотрения депутат назвала то, что парламентариям не хватит времени в ходе заседания обсудить реформу о повышении пенсионного возраста в стране. По мнению Ле Пен, до этого вопроса даже не успеют дойти из-за необходимости предварительно рассмотреть 13 800 поправок, а депутаты ограничены во времени. При этом голосование по пенсионной реформе лидер фракции «Национальное объединение» считает «своего рода парламентским референдумом». Ле Пен надеется, что её коллеги по парламенту поддержат резолюцию.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Элизабет Борн ранее заявила, что отсрочка выхода на пенсию «не подлежит обсуждению». Жители страны отреагировали на планы властей массовыми акциями протеста. Петиция против пенсионной реформы во Франции собрала более миллиона подписей.